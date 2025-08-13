INSS bloqueia Agibank para aposentadorias; saiba o que fazer

O INSS diz que recebeu denúncias de que o app do banco, ao ser instalado no celular do beneficiário, interceptava e redirecionava chamadas feitas à Central 135. / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu nessa terça-feira, 12, o contrato com o Banco Agibank S.A. após denúncias de bloqueio de atendimento e retenção de valores de aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, as práticas configuram “graves violações contratuais” e comprometem o acesso dos segurados aos serviços.

De acordo com o INSS, investigações internas e denúncias apontaram que o aplicativo do banco, ao ser instalado no celular do beneficiário, interceptava e redirecionava chamadas feitas para a Central 135, impedindo que o segurado acessasse informações, registrasse reclamações ou solicitasse devolução de descontos indevidos. O órgão afirma ainda que houve casos de recusa sem justificativa a pedidos de portabilidade de benefícios e retenção indevida de valores. >> Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Beneficiários também teriam sido convocados a comparecer a agências do banco sob o argumento de resolver descontos de entidades associativas e "receber dinheiro de volta", prática que o INSS classificou como irregular.