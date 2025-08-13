INSS bloqueia Agibank para aposentadorias; saiba o que fazer

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

INSS bloqueia Agibank para aposentadorias; entenda e saiba o que fazer

Instituto alega bloqueio de atendimento e retenção de valores de beneficiários. Pagamentos continuam, mas novas contratações estão suspensas
Autor Izabele Vasconcelos
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu nessa terça-feira, 12, o contrato com o Banco Agibank S.A. após denúncias de bloqueio de atendimento e retenção de valores de aposentados e pensionistas.

Segundo o órgão, as práticas configuram “graves violações contratuais” e comprometem o acesso dos segurados aos serviços.

Por que o INSS rompeu com o Agibank

De acordo com o INSS, investigações internas e denúncias apontaram que o aplicativo do banco, ao ser instalado no celular do beneficiário, interceptava e redirecionava chamadas feitas para a Central 135, impedindo que o segurado acessasse informações, registrasse reclamações ou solicitasse devolução de descontos indevidos.

O órgão afirma ainda que houve casos de recusa sem justificativa a pedidos de portabilidade de benefícios e retenção indevida de valores.

Beneficiários também teriam sido convocados a comparecer a agências do banco sob o argumento de resolver descontos de entidades associativas e “receber dinheiro de volta”, prática que o INSS classificou como irregular.

Impacto para quem recebe pelo Agibank

Apesar da suspensão, o INSS informou que os pagamentos para quem já recebe pelo Agibank seguirão sendo depositados normalmente. A medida afeta apenas novos contratos e pagamentos futuros.

O Agibank, por sua vez, nega irregularidades e afirma que todas as operações seguem dentro dos parâmetros legais e contratuais, segundo o g1 São Paulo.

A instituição diz que colaborará com o órgão para restabelecer o acordo e que menos de 1% dos clientes foram impactados pela convocação às lojas.

O que fazer em caso de problemas

Quem teve a portabilidade recusada deve registrar reclamação na Ouvidoria do INSS. Já beneficiários com descontos não autorizados ainda podem pedir devolução.

Para pedir devolução de descontos indevidos, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o site ou aplicativo Meu INSS.
  2. Informe seu CPF e senha cadastrada.
  3. No campo “Do que você precisa?”, digite “Consultar descontos de entidades”.
  4. Caso identifique descontos não autorizados, marque a opção correspondente.

