Vendas no varejo operam 0,8% abaixo do pico de março de 2025, afirma IBGE

Após a queda de 0,1% no volume vendido em junho ante maio, o varejo passou a operar em patamar 0,8% abaixo do recorde de vendas visto em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 13.

O varejo ampliado, que encolheu 2,5% em junho ante maio, operava 4,1% aquém do pico da série histórica alcançado em março de 2025.