Onix atinge 3 milhões de unidades produzidas no Brasil

Com o acumulado, Onix passa a ser a linha mais produzida da história da Chevrolet no País

O Chevrolet Onix atingiu 3 milhões de unidades produzidas no Brasil. Produzido desde 2012 na fábrica de Gravataí (RS), o modelo superou o Corsa — descontinuado em 2016 — e se consolidou como o veículo da Chevrolet com maior número de emplacamentos no País.

Conforme levantamento feito pela própria montadora, desde a geração anterior, a procura por Onix com câmbio automático triplicou, enquanto o MyLink e a função de atualização remota de sistemas eletrônicos já estão presentes em 100% da linha.