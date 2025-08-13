Com a saída da Azul, quatro aeroportos cearenses ficam sem voos regulares

￼AZUL era a única companhia que oferecia voos regulares nos aeroportos de Crateús, Sobral, São Benedito e Iguatu / Crédito: Glauber Melo Costa/Especial para O POVO

Com o encerramento de operações da Azul Linhas Aéreas em 14 cidades brasileiras, os aeroportos regionais cearenses de Crateús, Sobral, São Benedito e Iguatu ficam oficialmente sem voos comerciais regulares. Os voos já estavam sem ser ofertados desde março deste ano, pouco antes da Azul entrar no Chapter 11 nos Estados Unidos. O processo é equivalente a uma recuperação judicial aqui no Brasil e tem previsão para ser concluído até o final deste ano.

De acordo com o secretário de Turismo do Ceará, Bismarck Maia, os voos eram operados pela Azul Conecta, subsidiária sub-regional da Azul Linhas Aéreas. E apenas ela possui aeronaves capazes de atender essas rotas regionais e, por isso, o governo cearense espera o retorno da empresa. "Tão logo a companhia tenha condições de voltar a operar esses destinos, iremos prestar todo o suporte para garantir a conectividade", disse o secretário. Os aeroportos de Crateús, Sobral, São Benedito e Iguatu enfrentam uma situação desafiadora após o anúncio da Azul de encerrar suas operações nessas cidades. Mesmo assim, Bismarck Maia assegurou que isso não os inviabiliza. O secretário explicou que os equipamentos recebem outros voos, como os particulares, e fazem parte da infraestrutura do estado.

“Estão em pleno funcionamento”, disse o secretário, acrescentando que o governo estadual está trabalhando os potenciais desses e de outros aeroportos do Ceará. Segundo a Azul, a decisão de encerrar essas operações faz parte de um processo de reestruturação judicial, que resulta na otimização das rotas atuais e na redução de 35% da frota futura, visando ajustar custos e foco operacional. Por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, a Azul informou que promoveu ajustes em sua malha, anunciadas no começo do ano e já realizados, com o encerramento das operações em 14 bases desde março.