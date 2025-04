Projeto prevê que gestão dos aeroportos regionais no Ceará passe para a Secretaria do Turismo

Um projeto de lei (PL) do Governo do Ceará, apresentado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta semana, propõe que os aeroportos regionais sejam administrados pela Secretaria do Turismo (Setur). A leitura do documento oficial foi realizada pelo deputado Sérgio Aguiar (PSB), no plenário da Alece, na manhã desta terça-feira, 8.

De acordo com a apresentação do ofício, o objetivo do PL é que os aeroportos e campos de pouso do Estado saiam da gestão da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e passem a ser de responsabilidade da Setur. Com a mudança na gerência dos locais, a Lei 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo, será alterada.