Preço médio do frete reverte queda e tem alta mensal de 0,68% em julho, aponta IFR

Os combustíveis, que também podem influenciar o valor do frete, não registraram grandes oscilações. Enquanto o diesel comum subiu 0,16% em julho, ante junho, chegando a R$ 6,15 em média, o diesel S-10 manteve a queda e registrou recuo mensal de 0,16%, valendo R$ 6,17 por litro.

O preço médio do frete por quilômetro rodado no País registrou alta mensal de 0,68% em julho, revertendo a queda do mês anterior e passando de R$ 7,35 para R$ 7,40. Segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), o principal fator para o aumento é o agronegócio, por causa do escoamento da segunda safra de milho, o que elevou a demanda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Essa estabilidade nos preços ajuda a entender por que a variação no valor do frete não foi mais significativa", afirma o relatório do IFR.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base nos dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.

Para agosto, ainda não há uma definição de cenário. "As movimentações no campo devem continuar influenciando a demanda, mas seguimos atentos a possíveis variações no câmbio, no preço do diesel e nas decisões econômicas que vêm do cenário internacional. São variáveis que podem alterar a trajetória do frete nas próximas semanas", afirma o diretor da Edenred Frete, Vinicios Fernandes.