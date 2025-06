Bandeira tarifária permanece vermelha patamar 1 em julho, anuncia Aneel

AUMENTO da conta de luz impactou no maior patamar inflacionário / Crédito: FCO FONTENELE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 27, o acionamento da Bandeira Vermelha patamar 1 nas contas de luz para o mês de julho, mantendo a mesma condição vigente ao longo de junho. Isso significa uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. De acordo com a agência reguladora, a manutenção da bandeira vermelha reflete a continuidade do cenário hidrológico negativo no País, com volume de água que chega aos reservatórios das hidrelétricas inferior à média histórica para o período, o que reduz a geração de energia por hidrelétricas.