Dólar hoje (09/08): qual valor da cotação neste sábado?

Dólar hoje, sábado (09/08): quanto está a cotação? Veja valor

A cotação pode variar e ter atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo neste sábado, 9 de agosto
Tipo Notícia

A cotação do dólar neste sábado, 9 de agosto de 2025, está R$ 5,43 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo apresenta um valor de R$ 5,63. 

A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Cotação do dólar hoje (09/08)

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 17h00 min dessa sexta-feira (08/08) é:

  • Compra: R$ 5,435
  • Venda: R$ 5,436

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (09/08)?

O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h00 dessa sexta-feira, 8, o valor médio encontrado era de:

  • Compra: R$ 5,6390
  • Venda: R$ 5,436

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).

O que influencia a cotação do dólar?

Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:

  • Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
  • Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
  • Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
  • Situação política nacional e internacional

Histórico recente do dólar

Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:

  • 08/08/2025 - R$ 5,43
  • 07/08/2025 – R$ 5,46
  • 06/08/2025 – R$ 5,47
  • 05/08/2025 – R$ 5,51
  • 04/08/2025 – R$ 5,51
  • 01/08/2025 – R$ 5,54

Dicas para comprar dólar, euro e outras moedas estrangeiras | Dei Valor

