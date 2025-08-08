Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros futuros rondam estabilidade, em sintonia com dólar

Juros futuros rondam estabilidade, em sintonia com dólar

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 8, em sintonia com o dólar, num dia de agenda fraca, que deve se refletir em menor liquidez. Destaque para o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, que participa de evento nesta manhã. Assim como no dólar, nos rendimentos dos Treasuries, o viés é de alta.

Às 9h21 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,085%, de 14,087% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,265%, de 13,267%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,470%, de 13,479% no ajuste de quinta-feira, 7.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar