Assembleia do Ceará retoma atividades com mudanças no funcionamento; confira

As sessões plenárias das quartas-feiras passarão ao formato totalmente presencial e aplicará nova metodologia no sistema de discursos

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retorna às atividades para o segundo semestre nesta terça-feira, 5, com mudanças no funcionamento. A Casa votou e aprovou mudanças no Regimento Interno que passarão a valer desde já.

Uma das modificações é a definição de sessão 100% presencial realizada todas as quartas-feiras. Os demais dias, terça-feira e quinta-feira, continuarão no formato híbrido, com votações e presenças tanto pessoalmente como por meio de vídeo. Além disso, pedidos de verificação de quórum só serão aceitos os presenciais.