Tarifaço: Projeto para ajudar empresas do Ceará será votado com urgência na Alece

O projeto de lei do Governo do Ceará, com soluções para reduzir os impactos do tarifaço nas empresas , deverá entrar em regime de urgência para ser votado ainda nesta quarta, 6, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

As tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entrara em vigor nesta quarta, 6. Entre os produtos afetados com a sobretaxa estão café, frutas, pescados e carnes.

Para discutir mais medidas, Elmano vai se reunir com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira, 7.

A medida, assinada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora do tarifaço.

No dia 2 de abril, Trump iniciou a guerra comercial impondo barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os EUA têm superávit com o Brasil, foi imposta, em abril, a taxa mais baixa, de 10%.

Porém, no início de julho, Trump elevou a tarifa para 50% contra o Brasil em retaliação a decisões que, segundo ele, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder o pleito de 2022.

Informações do repórter Guilherme Gonsalves e de

João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília