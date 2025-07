Com R$ 1 bi para crédito de ICMS, Ceará se reúne com Alckmin contra tarifaço

No último sábado, 26, antes da reunião com o secretariado, o chefe do Executivo garantiu que pretende apresentar um plano estadual de contingenciamento para conter danos / Crédito: João Filho Tavares

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), terá uma reunião nesta terça-feira, 29, com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. No encontro, devem ser debatidas as medidas de mitigação do impacto do tarifaço dos Estados Unidos à economia do Estado. Dentre estas medidas em estudo, conforme adiantou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, ao O POVO, uma seria, justamente, a liberação de R$ 1 bilhão em créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), referentes à Lei Kandir.

Ou seja, a empresa que exporta é isenta do imposto e, quando compra mercadorias em que o ICMS está incluso, surge um saldo do ICMS. Este, por sua vez, não é repassado corretamente. Na tentativa de reparar os estados exportadores, que deixam de arrecadar ICMS devido à isenção, a própria Lei Kandir estabeleceu mecanismos de compensação financeira, por meio de repasses da União aos estados. O problema é que esses repasses são negociados anualmente e, quando liberados, muitas vezes, não o são com as devidas correções financeiras. De acordo com o secretário da fazenda, Fabrízio Gomes, o Ceará tem hoje R$ 1 bilhão em créditos de ICMS retidos.

O montante contempla todos os setores sujeitos à isenção de ICMS, inclusive, o de exportação. "O governo federal repassa muito pouco ou não repassa", queixou-se o governador Elmano, acrescentando que essa questão se arrasta por várias gestões do Executivo federal, desde o surgimento da lei. Além dele, está confirmada a presença de uma comitiva de empresários cearenses formada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira; André Luiz, Grendene; Marcelo Matos, Aeris Energy; Paulo Gonçalves, do setor de pescados; Erick Torres e Jorge Oliveira, ambos da ArcelorMittal; Felipe Gurgel, Durametal; e Carlos Rubens, do setor de rochas ornamentais. Impactos Logo após o anúncio do tarifaço, o governo cearense vem se reunindo com setores exportadores para, juntos, traçarem uma estratégia. Isso porque, entre os possíveis impactos na economia local, a tarifa pode tornar os produtos cearenses menos competitivos no mercado americano, levando a uma redução nas exportações.

Dados do Observatório da Indústria do Ceará mostram que, no primeiro semestre de 2025, o Estado exportou cerca de US$ 556,7 milhões aos Estados Unidos, o segundo maior volume já registrado na série histórica iniciada em 1997. Atualmente, mais da metade das exportações cearenses (51,9%) tem os EUA como destino, percentual que coloca o Ceará como líder nacional em participação proporcional no comércio bilateral. No conjunto do Brasil, os Estados Unidos respondem, por exemplo, por apenas 12,1% das exportações totais. A diminuição das exportações, por sua vez, pode resultar em perda de empregos nos setores afetados. E a incerteza gerada pelas tarifas pode afetar os investimentos no estado, tanto nacionais quanto estrangeiros.