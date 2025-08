Governo do Ceará tem empréstimo de R$ 860,8 milhões autorizado

Valor será voltado para as áreas de educação, saúde e transporte, além de demais investimentos em infraestruturas integrantes do Plano Plurianual

O Governo do Ceará teve, por meio de uma Lei, empréstimo autorizado pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece) no valor de mais de R$ 860,8 milhões .

A Lei entrou em vigor no dia 30 de julho. A operação de crédito será realizada junto ao Banco do Brasil e terá a garantia da União.

No pedido do empréstimo, também encaminhado no dia 30, o Governo do Estado informou que a “proposta constitui uma medida planejada, responsável e aliada à capacidade fiscal do Estado, observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e os demais critérios de endividamento definidos pela legislação vigente”.

Destacando o planejamento do Ceará realizado por meio da PPA estruturada em quatro eixos: educação, inovação, preservação e planejamento.