MRE é autorizado a buscar solução de controvérsias acerca do tarifaço do Trump

A informação foi divulgada em resolução assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 5.

O Governo Federal, por meio do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex), autorizou o Ministério das Relações Exteriores (MRE ) a acionar o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) acerca das medidas tarifárias imposta pelos Estados Unidos , anunciadas na última quarta-feira, 30 de julho.

Permitindo, assim, a punição de membros pela adoção de práticas consideradas incompatívei s com as regras da organização .

O sistema, segundo o MRE, tem o objetivo de “reforçar a observância das normas comerciais multilaterais e a adoção de práticas compatíveis com os acordos negociados”.

“O presidente Lula agora vai decidir quando fazê-lo e como fazê-lo”, acrescentou. A medida, contudo, tende a ter caráter simbólico, dado que o órgão de apelação da OMC está inativo pela falta de indicação do membro americano.

Itamaraty deve responder tarifaço do Trump no dia 18 de agosto

Ainda nesta terça-feira, 5, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Itamaraty continua mobilizado contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, e que o governo está coordenando uma resposta a ser apresentada até o dia 18 de agosto.

A fala do parlamentar foi realizada na abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.