Sem novas ofensivas de Trump, Ibovespa tem alta moderada

O Índice Bovespa opera em alta moderada na manhã desta terça-feira, 5, dando continuidade ao movimento da véspera e alinhado ao sinal positivo nos mercados acionários internacionais. O movimento é generalizado entre os segmentos econômicos negociados na Bolsa brasileira e atinge até mesmo as ações da Petrobras, na contramão da queda dos preços do petróleo. Com isso, o Ibovespa volta a testar a resistência dos 134 mil pontos.

De acordo com Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, a queda do dólar e dos juros futuros ajuda a dar fôlego ao Ibovespa, bem como o fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ter se manifestado sobre o Brasil na entrevista que deu no período da manhã ao canal CNBC, um dia depois da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dia antes da vigência da sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros.