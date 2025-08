Gleisi: sanções impostas pelos EUA não passam de uma chantagem de Trump

Ela comentou ainda que o movimento mais afrontoso dos EUA envolve as retaliações agressivas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial o ministro Alexandre de Moraes, por causa da sua atuação em defesa das instituições democráticas.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira, 5, que as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil carecem de qualquer justificativa técnica ou comercial. Segundo a ministra, trata-se de uma medida de cunho político, que configura uma tentativa de chantagem com o objetivo explícito de interferir em um processo judicial em andamento no País.

"Esses ataques configuram coerção no curso do devido processo legal, agressão ao Supremo Tribunal Federal e a soberania do poder justificado no Brasil", disse ela, durante a abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.

Gleisi comentou que as sanções de ameaça por parte dos EUA atingem a economia, setores de exportação e avançam ainda contra o PIX, a regulamentação das plataformas digitais no País e a própria democracia.

"Uma democracia não pode se submeter aos desígnios pessoais e ilegais de quem quer que seja. E um país soberano não pode se render ao arbítrio do estrangeiro em detrimento da nacionalidade. A defesa da soberania nacional e a defesa da democracia caminham juntas, portanto, neste momento histórico", afirmou a ministra.

Ela reiterou que o governo federal vem preparando medidas para proteger a economia, as empresas exportadoras, os trabalhadores e as famílias. "Vários conselheiros e conselheiras aqui presentes participaram dos primeiros debates e devem seguir contribuindo no amadurecimento das respostas necessárias", disse.