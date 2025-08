Luiz Marinho diz que resultado do Caged de junho que será divulgado vai ser 'bom'

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho, que vai ser divulgado na segunda-feira, 4, vai ser "bom." Ele falou com ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

A mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro da pesquisa Projeções Broadcast aponta para criação líquida de 175 mil empregos formais em junho, após um saldo positivo de 148.992 vagas em maio.