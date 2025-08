Presidente da Assembleia manifesta apoio ao Estado, União e setores contra tarifaço

O deputado acrescenta que o Brasil é apenado por um tarifaço em virtude do voluntarismo do presidente americano e chama a razões de "incompreensíveis".

"Manifesto em favor da economia e do povo do Ceará

O estado do Ceará tem surpreendido o Brasil com convergências que construíram a melhor educação pública do país, além de um turismo competitivo, uma infraestrutura cuja evolução é inegável, um debate democrático civilizado, uma integração entre poder público e iniciativa privada pautada no republicanismo, o surgimento de líderes nacionais e outros frutos que somente podem nascer em terras que priorizam a vontade coletiva em detrimento da pessoal.

Atitudes que se refletem em um mercado saudável e pujante, agregador e voltado para nossas necessidades de crescimento, só são possíveis em ambiente de paz, inclusive comercial. Porém o Brasil, exímio e inquestionável defensor do multilateralismo, é penalizado por um tarifaço em virtude do voluntarismo do Presidente americano que, motivado por razões incompreensíveis sanciona o país, atingindo de forma cruel um estado pobre que luta há décadas para entregar o melhor para seu povo.

Relações diplomáticas devem ser fundamentadas em diálogo e técnica. Jamais na chantagem e opressão. O Ceará é parte de uma nação lutadora, de uma brava gente, com separação entre poderes, com história de superação e não baixará a cabeça jamais para a injustiça, o autoritarismo e os ataques a sua soberania e sua gente.