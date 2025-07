Pecém: produtores de mel correm contra o tempo para exportar antes do tarifaço

O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos (EUA), oficializado nesta quarta-feira, 30, já movimenta segmentos industriais. No Ceará, pelo menos 95 toneladas de mel que estavam paradas serão embarcadas do Porto do Pecém antes do dia 6 de agosto, quando vale o decreto.

Leia também: Tarifaço de Trump deixa de fora aviões, minérios e suco de laranja