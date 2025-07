Plano contra tarifaço tem entre as alternativas manter os empregos, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 29, em entrevista coletiva, que, entre as alternativas para as tarifas que podem ser aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há um plano nos moldes da pandemia para manter os empregos e auxiliar as empresas.

"Nós somos muito confiante de que nós preparamos um um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse esse momento, que não foi criado por nós [...] Vamos estar preparados para cuidar das empresas, dos trabalhadores e, ao mesmo tempo se manter permanentemente em uma mesa de negociação, buscando racionalidade, respeito mútuo, estreitamento das relações."