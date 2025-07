Estados Unidos vão aumentar tarifa se Brasil retaliar, diz documento

Caso o Governo do Brasil tome medidas de retaliação contra os Estados Unidos, aumentando tarifas de exportação, o presidente Donald Trump diz que vai aumentar a alíquota, que atualmente já está confirmada em 50% para os produtos brasileiros.

No documento divulgado nesta quarta-feira, 30 de julho, dois dias antes do prazo previsto (1º de agosto), a Casa Branca acrescenta que se o governo Lula tomar medidas significativas para lidar com a emergência nacional declarada pelos EUA e se alinhe suficientemente com os Estados Unidos em questões de segurança nacional, economia e política externa descritas, a medida pode ser modificada.