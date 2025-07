Tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros entra em vigor no dia 6 de agosto

Leia mais: Até 9 mil empregos estão em risco no Ceará com tarifaço de Trump

Inicialmente a expectativa é de que taxações entrassem em vigor na sexta-feira, 1º de agosto. No entanto, foi anunciado hoje que a vigência deve passar a ocorrer em sete dias após a assinatura do decreto.

Percentual de 40% estabelecido, mais os 10% a mais do que havia sido anunciado pelo país norte-americano em abril recente, é a maior alíquota já aplicada a uma nação estrangeira.

No documento, a Casa Branca frisa que adotou medida como uma "forma de lidar com práticas, políticas públicas e ações do governo do Brasil", alegando emergência nacional.

O presidente norte-americano anexou junto a medida uma lista de 694 produtos que serão isentos da taxa, incluindo, entre outros: castanhas brasileiras, frescas ou secas; polpa de laranja; suco de laranja congelado; suco de laranja frescos e os aviões da Embraer.