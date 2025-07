3º lote de restituição do IR é pago nesta quinta-feira, 31

Ao todo, 6.545.322 contribuintes receberão R$ 11 bilhões. Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O pagamento do 3º lote de restituição do imposto de renda (IR) ocorre nesta quinta-feira, 31. Ao todo, 150.267 cearenses estão contemplados com um valor de mais de R$ 257 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Brasil, cerca de 7,2 milhões de indivíduos vão receber o reembolso da Receita Federal (RF). A remessa também inclui restituições residuais de anos anteriores. Veja mais abaixo como saber se você está entre os contemplados.

O montante total a ser devolvido é de R$ 10 bilhões. Segundo o Fisco, maior parte da quantia é para pessoas com prioridade no reembolso. Confira abaixo como será a distribuição: Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix: 6.316.894

Contribuintes sem prioridade: 755.978

Contribuintes de 60 a 79 anos: 83.575

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 35.315

Contribuintes acima de 80 anos: 15.988

Contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave: 11.298 Vale lembrar, que embora não tenham prioridade por lei, os indivíduos que usaram os dois procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o Pix como forma de recebimento da restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Restituição IR 2025: Veja como consultar se você será contemplado nesse lote A consulta pode ser feita na página da Receita Federal, basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”, ou no aplicativo da RF, que está disponível para tablets e smartphones. Restituição IR 2025: Veja como será o pagamento O pagamento da restituição do IR de 2025 está sendo realizado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.