Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil será prioridade no 2° semestre, diz Motta

O tema é uma das principais propostas do governo do presidente Lula (PT). Segundo Hugo Motta, a proposição representa "justiça tributária".

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a prioridade da Câmara no segundo semestre, após o recesso do Legislativo, será a votação do projeto que prevê isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Segundo Motta, a proposição representa "justiça tributária" para os brasileiros.

O projeto é uma das apostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na esteira de um período eleitoral que se avizinha no horizonte político. A declaração de Hugo Motta ocorreu em entrevista ao programa A Voz do Brasil, em edição especial que comemorou os 90 anos de produção.