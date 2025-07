Fiec calcula até 9 mil empregos em risco no Ceará com tarifaço de Trump

Ricardo Cavalcante esteve presente na reunião entre o Governo do Ceará e o vice-presidente do País, Geraldo Alckmin / Crédito: João Filho Tavares

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, calcula que o Ceará pode perder entre 8 a 9 mil empregos com a possível tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros aplicada pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. “É muito representativo em função da cadeia produtiva. Vou dar só um exemplo: hoje nós temos 6 mil barcos pescando. A pesca não está mais entrando nos Estados Unidos e 90% dessa pesca vai para lá.”

Ou seja, a empresa que exporta é isenta do imposto e, quando compra mercadorias em que o ICMS está incluso, surge um saldo do tributo. O problema é que esses repasses são negociados anualmente e, quando liberados, muitas vezes, não o são com as devidas correções financeiras. Nesse sentido, Ricardo afirmou que foram discutidas medidas não só em relação à Lei Kandir, mas também ao Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), ao Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e também ao Drawback, que é o incentivo fiscal dado a companhias sobre a aquisição de insumos utilizados na produção de bens a serem exportados. “Tem várias coisas para discutir. Agora, é importante a gente discutir quando realmente tiver o caso […] Eu acho que o próprio governo americano, pela necessidade desses produtos, algumas coisas vão resolver. O que não resolver, a gente pode ir para cima.”