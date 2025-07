Fiec reúne exportadores cearenses para discutir soluções ao tarifaço de Trump

Empresas como ArcelorMittal, Carnaúba do Brasil, Aeris, Usibras, Grendene, Grupo Vicunha, Rimo Mastrotto e Duramental estiveram presentes / Crédito: George Lucas/Divulgação Fiec

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) reuniu exportadores cearenses para discutir possíveis soluções diante da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A iniciativa visa compreender os efeitos da medida sobre a indústria local e elaborar uma proposta estruturada a ser encaminhada tanto ao governo estadual quanto federal.

Outro ponto destacado por Ricardo Cavalcante foi o trabalho desenvolvido pelo Observatório da Indústria Ceará, centro de inteligência da Fiec, que reúne dados e análises estratégicas sobre o setor industrial. Para ele, as ferramentas do Observatório podem orientar os empresários na identificação de novos mercados, no mapeamento de insumos alternativos e no planejamento de rotas de exportação mais seguras. "O Observatório da Indústria Ceará consegue mapear dados de cada setor em tempo real, ajudando as empresas na prospecção e ampliação de novos mercados, podendo indicar possíveis caminhos a seguir", destacou.

Articulação diplomática e soluções orientadas por dados Durante o encontro, foram discutidas diversas frentes de atuação para enfrentar o novo cenário. A defesa da via diplomática com os Estados Unidos foi apontada como essencial para evitar o agravamento das barreiras comerciais. Ao mesmo tempo, foi destacada a importância de fortalecer estratégias de diversificação de mercados e de origem de insumos, medida já adotada por setores como couro e calçados. Além disso, o uso dos dados produzidos pela Fiec servem como base para mostrar que as tarifas impostas aos produtos brasileiros também afetam negativamente indústrias americanas que dependem, por exemplo, do aço semiacabado do Brasil.