Expectativas de inflação na a zona do euro para 1 ano caem para 2,6% em junho, aponta BCE

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses caíram 0,2 ponto porcentual em junho ante maio, de 2,8% para 2,6%, de acordo com relatório publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira. A pesquisa contém os principais indicadores agregados da Pesquisa de Expectativas do Consumidor (CES) relacionados à inflação. Ainda segundo o documento, as expectativas de inflação para os próximos três anos ficaram inalteradas, em 2,4%, enquanto a projeção para cinco anos permaneceu em 2,1%.