ISGH-CE: Inscrições para os processos seletivos acabam nesta segunda, 2

As inscrições para os processos seletivos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) do Ceará acabam nesta segunda-feira, 2 de dezembro. Ao todo, estão sendo ofertadas 146 oportunidades, além do cadastro reserva.

As vagas são para trabalhar nas unidades do ISGH em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixeramobim ou Limoeiro do Norte.