Miniterminal do Castelão terá ordem para obras na próxima semana, diz prefeito

O prefeito de Fortaleza realizou o anúncio durante a assinatura da ordem de serviço para o trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que vai do Aeroporto ao estádio

Promessa de campanha do gestor municipal, o equipamento se integrará ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que vai do Aeroporto Internacional Pinto Martins até o estádio, empreendimento este que teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 24 de julho, pelo Governo do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foi nesta ocasião do VLT que Evandro anunciou o passo inicial para esta obra de mobilidade urbana. O miniterminal já vinha sendo dialogado entre a Prefeitura e a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra).

“A ideia é que a Estação Castelão, que é a última estação final da linha Aeroporto-Castelão, esteja interligada com o miniterminal. Vão ficar muito próximos, inclusive com uma passagem através da passarela. Já está bem avançado o diálogo. A Prefeitura vai ficar com a responsabilidade de fazer o miniterminal, e nós vamos ficar com a responsabilidade de fazer essa integração”, detalhou Hélio Winston, titular da Seinfra-CE.

Outra integração entre as obras será com o Bicicletar, que é o sistema de bicicletas públicas de Fortaleza.

Vale lembrar que a estação do VLT do Castelão com o Aeroporto também será conectada à estação Expedicionários, permitindo a integração com bairros como Parangaba, Montese, Aldeota, Papicu e Mucuripe.