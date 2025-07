Calendário Bolsa Família 2025: veja quem ainda recebe pagamentos de julho

Os pagamentos de julho do Bolsa Família tiveram início na última sexta-feira, 18. Ao todo, cerca de 19,6 milhões de famílias receberão o benefício neste mês. Têm direito ao benefício os cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) com informações precisas e atualizadas, que tenham renda por pessoa da família de até R$ 218 mensais. A ordem dos pagamentos segue de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS): quem tem NIS de final 1 recebeu primeiro e os últimos beneficiários a receber são os de NIS com final 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a parcela deste mês, no caso de cidades em situação de emergência ou em calamidade pública em Alagoas, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo, todos os beneficiários receberam o pagamento na última segunda, 21, independentemente do NIS. Calendário de pagamentos do Bolsa Família Veja a seguir o calendário do Bolsa Família e saiba quem já recebeu e quem ainda receberá os pagamentos de julho: - NIS de final 1: 18/7 (já recebeu)

- NIS de final 2: 21/7 (já recebeu) - NIS de final 3: 22/7 (já recebeu) - NIS de final 4: 23/7

- NIS de final 5: 24/7 - NIS de final 6: 25/7 - NIS de final 7: 28/7

- NIS de final 8: 29/7 - NIS de final 9: 30/7 - NIS de final 0: 31/7