MME antecipa 1º leilão de transmissão de 2026 para março

O Ministério de Minas e Energia (MME) antecipou o primeiro leilão de transmissão previsto para 2026. Antes, a pasta planejava realizar o certame abril do ano que vem. Agora, publicou uma portaria com o leilão marcado para março. Segundo o Diário Oficial da União, o MME manteve os certames do segmento já previstos: o único deste ano em outubro. O segundo de 2026, também em outubro. E dois marcados para 2027, nos meses de abril e outubro.