Fortal 2025: impacto pode chegar a R$ 1,2 bi e 20 mil empregos, diz Prefeitura

Um dos maiores eventos do calendário turístico, o Fortal 2025 terá um impacto econômico que pode chegar a R$ 1,2 bilhão, de acordo com estimativas do Observatório do Turismo de Fortaleza, núcleo de pesquisa da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).



Somente de movimentação direta, a micareta deve injetar R$ 894,3 milhões, incluindo despesas com hospedagem, alimentação, entretenimento, compras e transporte.