Ceará registra a abertura de 166,9 mil empresas em 12 meses, afirma Jucec

O setor de serviços se destacou no período, sendo responsável por mais de 60% das novas empresas

No acumulado de 12 meses, de junho de 2024 a junho de 2025, o Ceará registrou a abertura de 166.942 novas empresas. O crescimento, segundo o presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Eduardo Jereissati, ocorreu a partir de ações que visavam modernizar e desburocratizar os processos.

“Vamos continuar trabalhando para garantir que o Ceará continue sendo um dos destinos mais promissores”, destacou Eduardo.