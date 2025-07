Fazenda terá plano de contingência contra efeitos do tarifaço, diz Haddad

"As comunicações formais com EUA estão sendo feitas por canais competentes, não pelo Twitter (X)", afirmou Haddad, numa referência ao fato de que Trump tem usado as redes sociais (mais especificamente a Truth) para divulgar atos ou criticar adversários políticos. Só a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca) pediu a liberação de R$ 900 milhões em crédito emergencial em ofício encaminhado a Lula.

Segundo Haddad, as medidas em estudo para ajudar os setores eventualmente prejudicados com a tarifa de 50% não implicam, necessariamente, gasto primário para o governo. "Poderão ser combinados diferentes instrumentos de políticas econômicas." Questionado sobre a possibilidade de criação de uma linha de crédito, por exemplo, o ministro apenas declarou que o plano de contingência considera instrumentos de "apoio a setores injustamente afetados", como pescados, repetindo que o Brasil busca o diálogo com os EUA.

No fim do dia, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o plano já está pronto, mas que "ainda precisa ser validado com o presidente (Lula)". "É um plano geral nas hipóteses para postos de trabalho, de ajudas pontuais a empresas", disse ele. Questionado se, no plano, há a indicação de setores preferenciais, respondeu que as prioridades estão sendo mapeadas pelo comitê montado pelo governo para discutir os efeitos do tarifaço.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.