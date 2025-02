UFC publica edital da Lista de Espera e Banco de Suplentes do Sisu 2025

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou nessa quarta-feira, 12, o Edital nº 2, que regula a Chamada de Lista de Espera e a formação do Banco de Suplentes do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2025. O processo seletivo será válido para os dois semestres letivos do ano e ocorrerá de forma online, por meio do Portal do Candidato - Sisu.

A convocação dos candidatos para as vagas da Lista de Espera será divulgada nesta quinta-feira, 13. O documento trará duas listas: uma com os classificados, que terão direito à matrícula imediata, e outra com os não classificados, que poderão manifestar interesse em continuar no processo seletivo para eventuais chamadas no Banco de Suplentes.