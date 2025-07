Obras dos tanques de combustíveis no Pecém são para agosto, prevê empresa

As obras para a montagem dos tanques de combustíveis do parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) devem começar em agosto, segundo informou ao O POVO o diretor de desenvolvimento de negócios do Grupo Dislub Equador, Leonardo Cerquinho.

Conforme o diretor, esta fase tem uma duração de cerca de 1 ano, após a liberação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) . Ou seja, a ideia é finalizar até setembro de 2026, com a operação total prevista para agosto de 2027.

Além disso, o investimento declarado é de R$ 430 milhões, sendo destes R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB). Durante a fase de construção, são estimados 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque.

A nova estrutura busca eliminar a dependência do Ceará, que tem 40% dos combustíveis consumidos vindo dos vizinhos Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí por modal rodoviário.

Com a conclusão das obras, haverá a transferência das empresas que atuam no parque de tancagem do Porto do Mucuripe para o Pecém.

Para o diretor de negócios do Grupo Dislub Equador, Leonardo Cerquinho, a operação deve estimular a concorrência e, no médio e longo prazo, contribuir para a redução dos preços dos combustíveis no Estado.

“No Ceará, temos poucas distribuidoras. Em Pernambuco, você tem dezenas competindo. Com a abertura do terminal, a expectativa é atrair novas distribuidoras.”