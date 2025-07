Dólar avança com temor de ofensiva de Trump após ação de STF contra Bolsonaro

Em parte da manhã, o real até experimentou um período breve de apreciação, amparado pela alta do petróleo e pelo enfraquecimento global da moeda americana em meio a sinais de que um início de processo de cortes de juros pelo Federal Reserve está cada vez mais próximo. A virada da commodity para o campo negativo e as crescentes tensões políticas acabaram jogando o dólar para cima no mercado local.

O dólar à vista acelerou o ritmo de alta ao longo da tarde desta sexta, 18, e se aproximou do nível de R$ 5,60 com busca por posições defensivas na véspera do fim de semana. Investidores reduzem exposição a ativos brasileiros diante de temores de que o presidente dos EUA, Donald Trump , anuncie sanções ao Brasil ou até mesmo a autoridades brasileiras, após as medidas restritivas impostas hoje pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com mínima a R$ 5,5240 e máxima a R$ 5,5980, o dólar à vista encerrou o pregão desta sexta-feira, 18, em alta de 0,73%, cotado a R$ 5,5876 - no maior valor desde 4 de junho (R$ 5,6455). A arrancada de hoje levou a divisa a terminar a semana com avanço de 0,72%, alçando os ganhos acumulados no mês a 2,82%. No ano, as perdas, que foram superiores a 12%, agora são de 9,59%.

"O real destoou das outras moedas, que se apreciaram contra o dólar, porque há uma redução da exposição ao risco na véspera do fim de semana com o aumento da incerteza após as medidas do STF. Ninguém sabe qual vai ser a reação de Trump", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa. "Trump tem o histórico de atacar para depois negociar, mas as tarifas não foram motivadas apenas por questões comerciais e há uma situação de confronto com a reação do governo brasileiro".

Ontem, Trump divulgou uma carta de apoio a Bolsonaro, na qual afirmou que vê "o terrível tratamento" que o ex-presidente estaria "recebendo nas mãos de um sistema injusto". No fim da tarde, Trump voltou a criticar o Brics, reafirmando que o bloco "tenta acabar com o dólar". Ele repetiu a promessa de impor tarifas de 10% a todos os países do grupo, mas não citou especificamente o Brasil.