PL pede fim de recesso do Congresso para agir contra 'politização do STF'

Congresso Nacional / Crédito: LEONARDO SÁ/SENADO

A bancada do PL no Congresso Nacional montou uma operação de crise e realizou reunião de emergência em resposta à operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na reunião, os bolsonaristas decidiram pedir ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que suspendam o recesso. O PL quer que o Parlamento aprove medidas contra o que consideram ser abusos do Supremo Tribunal Federal (STF). A ata da reunião registra entre as decisões a seguinte recomendação: "encaminhar ofício ao presidente da Câmara, solicitando o encerramento imediato do recesso branco e a convocação de reunião urgente da Mesa Diretora, para que o Parlamento possa deliberar sobre medidas institucionais frente ao desequilíbrio entre os Poderes e a crescente politização do Judiciário".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alcolumbre já se posicionou e decidiu manter o recesso. Motta ainda não se posicionou. Nesta sexta-feira, 18, deputados e senadores do partido fizeram uma reunião e virtual e, na segunda-feira, 21, eles voltam a Brasília mesmo durante o recesso para uma conversa presencial. Como uma estratégia inicial, o PL indicou a convocação emergencial das comissões de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na terça-feira, 22, para aprovar uma moção de louvor a Bolsonaro. A Comissão de Segurança do Senado é presidida pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a da Câmara é pelo bolsonarista Paulo Bilynskyj (PL-SP).

O grupo também prevê uma convocação emergencial da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. O colegiado é presidido pelo também bolsonarista Filipe Barros (PL-PR). Em tese, a Câmara não está oficialmente em recesso. Para isso, seria necessário que o Congresso votasse a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - o que não ocorreu, algo que vem acontecendo com frequência nos últimos anos. Mesmo assim, os presidentes da Câmara e do Senado adotam um "recesso branco", em que a pauta de todo o Legislativo federal é desocupada no mesmo período que deveria ser do recesso: duas semanas.

Parlamentares do PL fazem nota pedindo manifestações populares, e deputado pede intervenção militar Depois da reunião, deputados e senadores do PL que estavam em Brasília foram ao Senado e leram uma carta em repúdio à operação da PF contra Bolsonaro e convocando manifestações nas ruas. "O povo deve voltar às ruas, de forma pacífica e ordeira, para exigir respeito à Constituição, à liberdade e à democracia. Nenhuma toga está acima da lei", diz a carta, assinada pelos líderes do PL e da oposição no Congresso Nacional. Depois da leitura, o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), de forma velada, pediu intervenção militar. "Me orgulhei das forças armadas em 64 (referência a 1964, ano em que houve um golpe de Estado no Brasil). Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado povo brasileiro, estejam ao lado da democracia", afirmou.

Questionado sobre o que quis dizer ou se foi endosso a uma tentativa de golpe, Chrisóstomo preferiu não responder. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), contou que esteve com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante a manhã desta sexta-feira, 18, e disse que ela agora se consagra como a maior liderança conservadora no Brasil. "Da perseguição nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar, mas quem vai falar é a maior líder da nação conservadora", afirmou Damares, falando sobre Michelle.