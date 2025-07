Trump sanciona lei que estabelece estrutura regulatória para stablecoins nos EUA

Além disso, stablecoins só poderão ser oferecidas por emissores qualificados e supervisionados por órgãos como o Federal Reserve (Fed), a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ou reguladores estaduais. O uso de nomes que sugiram vínculo com o governo federal também será proibido. Violações poderão gerar multas de até US$ 1 milhão e prisão de até cinco anos.

O GENIUS Act obriga emissores a manter reservas em ativos altamente líquidos, como títulos do Tesouro com vencimento inferior a 93 dias, e determina que a emissão seja sempre lastreada na proporção de 1 para 1 em moedas fiduciárias - o dólar. A distribuição de juros aos detentores dos tokens será vedada.

Trump, afirmou que o projeto de lei que regulamenta stablecoins no país é um "grande passo para firmar a dominância global americana em criptoativos". Durante cerimônia de assinatura do texto na Casa Branca, o republicano também pontuou que a lei "é uma grande validação para as criptomoedas".

"As criptomoedas subiram mais do que qualquer ação. As criptomoedas fazem o dólar parecer forte. A criptomoeda é boa para o dólar e para o país", acrescentou Trump. "Hoje vamos acelerar ainda mais o processo das stablecoins lastreadas em dólar no país."

Além disso, Trump revelou que pretende assinar a regulação do mercado de criptoativos nos Estados Unidos ainda este ano, mas não deu mais detalhes.