Bolsonaro diz que recebeu 'com muita alegri' nota de Donald Trump

Bolsonaro afirmou que recebeu a nota de Trump com "muita alegria", e que o presidente americano também enfrentou "perseguição política".

"Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência", escreveu Bolsonaro, em publicação com foto junto ao presidente americano.

Trump descreveu Bolsonaro como um "líder forte, que realmente amava seu País". Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo", disse o presidente americano.

O ex-presidente é réu por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), e tem um dos filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), vivendo no país americano em busca de formas de facilitar a vida do pai. Pela ação, é investigado pelo STF por atuar contra autoridades brasileiras.

A expressão de apoio a Bolsonaro ocorre um dia após Trump anunciar tarifas adicionais a países que se alinharem ao que chamou de "políticas antiamericanas dos Brics". O Brics é um fórum das principais economias emergentes mundiais, e o grupo se reuniu neste domingo, 6, no Rio, para cúpula de sessões sobre temas variados. O congresso se encerra nesta segunda-feira, 7.