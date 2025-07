VLT Castelão será assinado em 25 de julho e testes para Aeroporto serão em 2026, diz Elmano

Trecho do VLT da estação Expedicionários até o Aeroporto de Fortaleza tem previsão de iniciar testes de trens em janeiro de 2026 / Crédito: Thiago Gaspar/Casa Civi/Divulgação

Em visita ao trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que vai da estação Expedicionários, em Fortaleza, até o Aeroporto Internacional Pinto Martins (2,4 km), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), estimou que com o término da obra até dezembro, os testes de trens, com supervisão, já possam se dar em janeiro de 2026. Além disso, como o equipamento terá extensão, divulgada em fevereiro deste ano, do Aeroporto até a Arena Castelão, o gestor estadual confirmou que vai dar a ordem de serviço para o início das intervenções desta outra parte na sexta-feira da próxima semana, no dia 25 de julho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O pacote de obras vai atender a aproximadamente 35 mil pessoas que vêm do Mucuripe, de graça, atravessando quase 40 bairros, conforme frisou Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Estado, em live realizada pelo governador, no momento da visita à obra. “Imagina o que isso impacta para toda essa comunidade”, frisou Chagas. Então a ideia é que o deslocamento entre a Arena Castelão e bairros como Parangaba, Montese, Aldeota, Papicu e Mucuripe seja proporcionado. A vistoria governamental ao trecho, que está 67% concluído, foi realizada em frente ao aeroporto, no sentido Montese. Na ocasião, o muro de contenção onde vai passar o VLT e o trilho estão sendo colocados. Presente na ocasião, Hélio Winston, secretário da Infraestrutura do Ceará, detalhou que atualmente são aproximadamente 150 trabalhadores, com perspectiva de chegar a 200.

“Até o fim do ano está previsto para dezembro a gente entregar esse trecho que vai da estação Expedicionários, que faz parte da linha (do VLT) Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste do Metrô de Fortaleza) até o Aeroporto. São aproximadamente 2,5 quilômetros (km)”, detalhou o titular da Seinfra-CE. Conforme o Governo do Ceará, nesta etapa de obra, as estações estão praticamente completas, com a execução da via ferroviária em andamento. Além disso, o projeto inclui uma área urbanizada de 18 mil metros quadrados (m²), que contará com quadra poliesportiva, parque para crianças, playground, pista de skate, bancos, iluminação e paisagismo.

Extensão do VLT: Linha Aeroporto-Castelão Já a nova linha que compreende um trecho de 5,1 km, cerca de 12 minutos, do Aeroporto até a Arena Castelão, prevê a inclusão de duas novas estações, que serão a do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) e a chamada Castelão. As paradas atendem a um público que costuma ir ao Halleluya, considerado o maior festival de música católica da América Latina, e a que vai a eventos esportivos e artísticos na área do estádio. O investimento previsto neste trecho é de R$ 181 milhões. O prazo estimado de intervenções é de 24 meses (dois anos), findando em 2027. Para esta etapa, estima-se cerca de 350 empregos diretos.

De acordo com o titular da Seinfra, Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza dialogam para integrar a estação Castelão ao miniterminal de ônibus que será implantado pela Prefeitura de Fortaleza. “A ideia é que a Estação Castelão, que é a última estação final da linha Aeroporto-Castelão, esteja interligada com o miniterminal. Vão ficar muito próximos, inclusive com uma passagem através da passarela. Já está bem avançado o diálogo. A Prefeitura vai ficar com a responsabilidade de fazer o miniterminal, e nós vamos ficar com a responsabilidade de fazer essa integração”, detalhou Hélio Winston. O consórcio VLT Aerocastelão, formado pelas empresas Vipetro Construções e Montagens Industriais, Construtora Gaspar e MPE Engenharia e Serviços, foi o vencedor da licitação. A obra é esperada desde a Copa do Mundo de 2014 e agora servirá para a Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada em Fortaleza.