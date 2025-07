Empresa do Polo Automotivo já tem pré-contrato com duas marcas, diz Elmano

FORTALEZA-CE, BRASIL,15.07.2025: Governador Elmano de Freitas visita o sistema OPOVO de comunicação. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

A empresa que se instalará no Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, já tem pré-contrato assinado com pelo menos duas marcas e negocia com outra. A informação foi dada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta terça, 15, em entrevista ao O POVO. Além disso, afirmou que ainda não há uma data de anúncio definida, porque a exigência da empresa é que seja realizado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).