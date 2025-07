Ceará avalia impactos nas cadeias produtivas e nos preços após anúncio de Trump

FABRÍZIO Gomes ressaltou na audiência a saúde fiscal do Estado / Crédito: FÁBIO LIMA

Com o ameaça da taxação de 50% a todos os produtos brasileiros pelos Estados Unidos para 1º de agosto, o Governo do Ceará já avalia os impactos nas cadeias produtivas cearenses e nos preços do mercado local. A informação foi dada ao O POVO pelo titular da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), Fabrízio Gomes, durante o 1º Café com Autoridade, promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig-Ceará).

“Mas pode desestruturar as cadeias produtivas. E aí a gente tem que analisar direitinho qual é o impacto, em um segundo momento, nos preços, na economia. Porque, por exemplo, se o Governo Federal resolver fazer uma taxação também dos produtos importados, isso impacta em preço interno. Então a gente tem que verificar.” Além disso, ressaltou que já solicitou estudos econômicos para avaliar as consequências e a reunião servirá para entender as alternativas que o Ceará pode ter, até mesmo para levar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“Também é um impacto forte para a economia americana. É uma medida que prejudica eles também, porque boa parte do aço, boa parte do pescado vai daqui para lá. Então, os preços internos nos Estados Unidos também vão aumentar e pode desestruturar e causar desemprego […] É ter calma, dialogar, para ver qual é o melhor caminho”, disse ele após o debate no Hotel Sonata, no encontro da manhã desta segunda-feira.

Formação do Comitê Gestor do IBS ainda é desafio para a Reforma Tributária A reforma tributária foi o centro da discussão do Café com Autoridade promovido pela Abrig Ceará. Para o secretário da Sefaz-CE, Fabrízio Gomes, os desafios são muitos. Um deles é o início do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O órgão será responsável por administrar e coordenar o novo tributo, que substituirá o ICMS e o Imposto Sobre Serviços (ISS), como parte da reforma. O entrave se dá porque os representantes dos estados já foram empossados, enquanto ainda há uma discussão para os dos municípios. “O Governo Federal vai disponibilizar R$ 50 milhões por mês para que a gente comece as atividades do plano de estudos. Já passou o semestre e a gente não recebeu nada, porque está dependendo dessa resolução. Então, a gente já perdeu a chance de ter esse impulso financeiro, que totalizaria R$ 300 milhões aplicados. Agora, vamos correr para que, pelo menos a partir do segundo semestre, a gente consiga implementar o comitê gestor.”