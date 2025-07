Taxação de Trump: Elmano diz que Ceará é muito afetado e defende soberania do Brasil

O governador defendeu que as negociações sejam feitas com respeito, com apresentação das soluções para os problemas / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou, em primeira mão ao O POVO, que o Ceará é muito afetado com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), que anunciou a tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. "O Ceará exporta aço, pescado, calçados para os Estados Unidos. O que eu espero é que nossa nossa diplomacia brasileira abra diálogos com o governo americano, mas, como disse o presidente Lula, sem perder a altivez."

"Nós temos que ter uma política de buscar ter uma relação próxima, solidária, menos confusão, mais diálogo. Eu espero que o presidente da república dos Estados Unidos perceba de que isso não leva canto nenhum. Nós temos que buscar acreditar no diálogo, na condição, mas volto a dizer, tendo altivez como povo brasileiro." Ceará é um dos mais afetados no NE por tarifaço de Trump, diz Sudene A imposição de tarifas de 50% para produtos brasileiros que chegam ao mercado dos Estados Unidos, confirmada pelo presidente Donald Trump, tem potencial de impactar R$ 16 bilhões em exportações do Nordeste. Conforme levantamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), na região, Ceará, Bahia e Maranhão são os estados mais impactados com a medida, prevista para iniciar a partir de 1º de agosto.

Segundo a Coordenação de Estudos, Pesquisas, Tecnologia e Inovação da Sudene, somente esses três estados venderam R$ 14 bilhões em produtos ao mercado dos EUA no acumulado do ano de 2024. “Será uma perda significativa para a economia regional, caso este mercado seja fechado, uma consequência natural diante do aumento expressivo nos preços de mercadorias, conforme a lei da oferta e da procura mostra”, avaliou José Farias, coordenador de Estudos, Pesquisas, Tecnologia e Inovação da Sudene. Em 2025, entre janeiro e junho, já foram destinados aos Estados Unidos R$ 8,7 bilhões em produtos nordestinos. O principal emissor nesta pauta exportadora é o Ceará, seguido de Bahia e Maranhão.

Frutas frescas, cacau, aço e derivados de petróleo: O que sai do Nordeste para os EUA

Entre os produtos exportados pelo Nordeste aos Estados Unidos destacam-se aço, frutas, pescados e calçados, que saem especialmente do Ceará, “com alta concentração em produtos com valor agregado médio, que podem perder competitividade com taxação adicional”, segundo Farias. Da Bahia, em 2025, os principais produtos exportados são: cacau, óleos, pneumáticos e frutas. O impacto mais significativo e é observado em setores como cacau (US$ 46 milhões) e pneumáticos (US$ 42 milhões). Já no Maranhão, pastas químicas e minérios são os principais produtos exportados. O pesquisador da Sudene avalia que Trump está promovendo um "aumento absurdo de tarifa", que tem potencial danoso à economia nacional e regional, pois obriga os compradores norte-americanos naturalmente a irem procurar outros fornecedores no mercado mundial.