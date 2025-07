Lula descreve crise da ordem global em artigo sem mencionar papel de Rússia e China

Em meio à crise deflagrada com a imposição de tarifas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um artigo publicado por alguns dos principais jornais do mundo, como Le Monde (França), El País (Espanha), The Guardian (Reino Unido), Corriere della Sera (Itália), Yomiuri Shimbun (Japão), China Daily (China), Clarín (Argentina) e La Jornada (México), além da revista Der Spiegel (Alemanha). Intitulado "Não há alternativa ao multilateralismo", o texto expõe a posição do Brasil diante do que se chama de "crise" da ordem internacional. Sem citar o tarifaço de Trump, Lula disse que a Organização Mundial do Comércio (OMC) está "esvaziada" e que o sistema multilateral no comércio está ameaçado pela "lei do mais forte".

Segundo analistas ouvidos pelo Estadão, o texto deixa de citar os papéis desempenhados por Rússia e China no redesenho das forças internacionais, ainda que de fato haja um esgotamento dos sistemas multilaterais de comércio e diplomacia. No artigo (Leia a íntegra abaixo), que segundo fontes do governo reflete as concepções da equipe do assessor de assuntos internacionais Celso Amorim, o multilateralismo está em crise porque a ordem global inaugurada com o fim da Segunda Guerra Mundial não corresponde às "novas forças" e aos "novos desafios" que surgiram nas últimas décadas. "O mundo de hoje é muito diferente do de 1945. Novas forças emergiram e novos desafios se impuseram. Se as organizações internacionais parecem ineficazes, é porque sua estrutura não reflete a atualidade", disse Lula no artigo. "A solução para a crise do multilateralismo é refundá-lo sobre bases mais justas e inclusivas". 'Aliviada' para Moscou e Pequim

O internacionalista Vinicius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), avalia que o artigo deveria ser mais incisivo com as potências não ocidentais, como é o caso de Moscou e Pequim, uma vez que a ordem internacional pós-1945, criticada pelo artigo, inclui ambos como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. "O governo, talvez, pudesse ter sido mais incisivo na crítica às grandes potências, que não são apenas os países do Norte Global", diz. "Seria desejável que houvesse uma nomeação (a Rússia e China), dar 'nome aos bois', assim como Lula fez ao mencionar e apontar o dedo pro Norte Global." Ainda para Vinicius Vieira, ao evitar as críticas contra Rússia e China, Lula perdeu a oportunidade de tratar sobre duas potências que não possuem interesse em reformar o multilateralismo, tal como pleiteado pelo Brasil.

"É importante dizer que, hoje, o próprio multilateralismo não é interessante para China e Rússia, porque eles preferem lidar, pelo menos no caso de questões cruciais, diretamente com os Estados Unidos", acrescenta o professor. "Se é para reformar o multilateralismo apenas expondo as hipocrisias do Ocidente, o Brasil não pode reclamar de ser entendido como linha auxiliar de Rússia e China no cenário global". Desconexão entre discurso e prática Para Vitelio Brustolin, professor na Universidade Columbia e na Universidade Federal Fluminense (UFF), o artigo publicado por Lula expõe um "diagnóstico legítimo sobre a crise do sistema internacional, mas revela uma profunda desconexão entre discurso e prática" do petista.

Brustolin avalia que, ao adotar posições dúbias sobre regimes autoritários, como a Rússia, Lula compromete a autoridade do Brasil para reivindicar uma nova ordem global. "Lula lamentou a ausência de (Vladimir) Putin em eventos como as Cúpulas do Brics na África do Sul e no Brasil, mesmo sabendo que Putin tem um mandado de prisão no Tribunal Penal Internacional (TPI) por sequestrar mais de 20 mil crianças ucranianas. O TPI é parte do multilateralismo que Lula lamenta estar desmoronando", disse o professor. Segundo Pedro Brites, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o tom adotado pelo artigo é passível de críticas, mas buscou mediar acenos ao Sul e ao Norte global, em uma "tentativa de calcular perdas e danos". Para o professor da FGV, o tom do texto integra uma estratégia de fazer do Brasil um interlocutor possível aos países do Sul Global. "Há uma tentativa de 'temperar', dando alguns acenos para o Norte Global, como a defesa do multilateralismo e do livre comércio, mas também dando sinais para o Sul Global, à medida que não é tão direto na crítica à Rússia", disse Brites.