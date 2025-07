Após ameaça de Trump, mais de 60 contêineres param nos portos do Ceará, Pernambuco e Bahia

Cargas no Porto do Pecém deixam de embarcar para os Estados Unidos / Crédito: AURÉLIO ALVES

As incertezas causadas pela ameaça de Donald Trump em taxar os produtos brasileiros que chegam aos Estados Unidos em 50%, a partir de 1º de agosto, já impactaram em mais de 60 contêineres parados no Brasil, incluindo os portos do Pecém (Ceará), Suape (Pernambuco) e Salvador (Bahia). Empresas dos mercados de extração mineral e vegetal do Ceará já contabilizam 10 contêineres parados no Porto do Pecém, para esta semana, conforme Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, empresa de despacho aduaneiro e frete internacional.

Já a Associação Brasileira da Indústria de Pescados (Abipesca) fala em 60 equipamentos no País devido ao encerramento de contratos por parte de companhias norte-americanas. Este total seria equivalente a mil toneladas de pescados. Augusto Fernandes explica que, embora o tempo de distância daqui para os Estados Unidos seja de seis dias, se a carga for embarcar daqui a 10 ou 20 dias, o tempo logístico e de desembaraço dos trâmites aduaneiros pode fazer com que as cargas cheguem no dia 1º de agosto, dia imposto por Trump para iniciar a tarifação dos produtos brasileiros. "A cautela manda aguardar, por que e se aumentar em 50% o custo? O importador lá vai pagar 50% sem a menor necessidade? Ninguém quer arriscar. Estão aguardando se a medida vai entrar ou não. Se o navio embarcar daqui a 10 dias, pode ser que não dê tempo. Em Long Beach, que é o maior porto da costa Oeste, a fila de navios é imensa", acrescentou. O empresário detalhou que destes 10 contêineres parados no Pecém que ele citou, três são do mercado extrativista mineral, cinco do vegetal. Estas quantidades são enviadas semanalmente para o país.

Eduardo Lobo, presidente da Abipesca, reforçou, em comunicado ao mercado, que as exportações de pescados pararam no País após o anúncio do aumento de 50% nos impostos pelo governo norte-americano sobre os produtos brasileiros. Acrescentou que quer pelo menos mais 90 dias de previsão para que essa taxa entrar em vigor. “Empresas começam a encerrar contratos e quase 60 contêineres já estão parados nos portos, tendo em vista que chegariam nos EUA após o dia 1º de agosto, data de início da nova tarifa.” Ele disse que as perdas são significativas para o setor que, diferentemente de outras proteínas, possui restrições mercadológicas contra quais entidade vem discutindo “diuturnamente nos fóruns específicos.”

Conforme o balanço da associação, atualmente, o mercado norte-americano representa 70% das exportações brasileiras de pescados e mais de US$ 240 milhões de dólares, envolvendo milhares de empregos diretos e indiretos, inclusive afetando pescadores artesanais e a aquicultura familiar. Leia mais Ceará, Bahia e Maranhão são mais afetados no NE por tarifaço de Trump, diz Sudene Sobre o assunto Ceará, Bahia e Maranhão são mais afetados no NE por tarifaço de Trump, diz Sudene Para Eduardo, o governo brasileiro deve priorizar a abertura do mercado europeu como alternativa às exportações de pescados. “A morosidade dessa tratativa, em momentos como este, demonstra a importância de reduzir a dependência de mercados específicos para o pescado brasileiro”, frisou.

No entanto, o gestor diz que a Abipesca solicita que o governo brasileiro adote uma abordagem cautelosa e diplomática para resolver essa questão, evitando confrontos ou medidas retaliatórias que agravem a situação.” O presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do Estado do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar, não vê grande peso da ameaça de Trump no Ceará. Ele explica que mais de 70% das vendas estaduais para fora são em rochas no formato de blocos e os principais mercados são Itália e China. Isso acontece porque os EUA preferem comprar os produtos já industrializados.

“Tem 20%, talvez nem chegue a 30% do nosso mercado, que é material que vai para os Estados Unidos. Isso que vai para lá já está paralisado. Os clientes americanos já mandaram informar que tem que aguardar o que vai acontecer concretamente.”