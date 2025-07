IPI Verde: entenda a proposta que pode baratear carros em até R$ 10 mil

O novo mecanismo está previsto no programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Governo Federal lançou uma nova política para estimular a produção e o consumo de veículos mais limpos e econômicos. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O texto foi publicado no Diário Oficial da União e também cria a modalidade de Carro Sustentável, em que veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricados no Brasil terão alíquota zerada.

Conforme o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), em entrevista à Rádio CBN, o objetivo é tornar mais barato os carros de entrada. "O imposto vai ser zero. Nós achamos que vai ser um sucesso. As concessionárias vão ajudar a dar um desconto, as montadoras também [...] Então, nós poderemos ter carro reduzindo de R$ 5 mil a mais de R$ 10 mil no valor para as pessoas poderem adquirir um carro novo", estimou. Também afirmou que o programa tem um objetivo ambiental, ao estimular veículos com menor emissão de gás carbônico, e também uma finalidade social, ao tornar veículos mais baratos para a população. O novo mecanismo está previsto no programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que já estimulou cerca de R$ 190 bilhões em investimentos do setor automotivo, incluindo montadoras e fábricas de autopeças.

O cálculo levará em conta critérios como: Eficiência energética

Tecnologia de propulsão

Potência

Nível de segurança

Índice de reciclabilidade Veículos com melhores indicadores receberão bônus (descontos no imposto), enquanto os com piores avaliações sofrerão um acréscimo (malus). Como funciona os descontos? As montadoras interessadas devem solicitar, junto ao MDIC, o credenciamento dos veículos que atendam a esses requisitos.