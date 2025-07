Trump anuncia tarifas de 30% para México e União Europeia; entenda

Na publicação, o presidente americano argumentou que o México tem ajudado a proteger a fronteira com os Estados Unidos, mas "não o suficiente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos) anunciou neste sábado, 12, que novas tarifas serão implementadas para México e União Europeia, com 30%. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

A decisão foi divulgada na Truth Social e as cartas foram enviadas para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Com a decisão, o número de países taxados sobe para 25.