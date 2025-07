Lula visita o Ceará na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar o Ceará no próximo dia 18 de julho, sexta-feira. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Lula fará nesta data uma " visita às obras de infraestrutura " no Estado.

A passagem mais recente do presidente pelo Ceará ocorreu em 28 de maio deste ano, quando o avião presidencial pousou em Juazeiro do Norte, com Lula a caminho de Salgueiro (PE), onde visitou obras do "Caminho das Águas" Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco/PISF.

Esta foi a primeira viagem de Lula após apresentar uma crise de labirintite na antevéspera. Na mesma data em que pousou no Cariri, Lula embarcou à noite para Brasília.

Com informações do correspondente de O POVO em Brasília João Paulo Biage