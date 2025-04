Polo Automotivo de Horizonte terá investimento de R$ 1,6 mi para ampliar terreno

Polo Automotivo será onde está localizado estava instalada a antiga fábrica da Troller, fechada em 2021 / Crédito: Júlio Caesar

Com o intuito de realizar as desapropriações necessárias para a implantação do Polo Industrial Automobilístico, localizado em Horizonte, município distante 43,45 km de Fortaleza, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta-feira, 16, investimento de R$ 1.661.351,94 para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), ao todo 12 órgãos estaduais receberam “crédito adicional suplementar ao orçamento” num valor total de R$ 112.519.843,46.

No que concerne a geração de empregos, a estimativa apresentada pelo político é de que sejam abertas 9 mil vagas de trabalho e produzidos 70 mil veículos por ano - nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade. Programa Mover O Governo federal, por meio do decreto divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16, estabeleceu regras para a comercialização e a importação de veículos novos no Brasil no âmbito do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Assinado na terça-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o texto determina parâmetros de, por exemplo, segurança, eficiência energética e níveis de reciclagem, que fabricantes e importadores de veículos deverão seguir para comercializarem seus produtos no País a partir de junho de 2025.

O setor já vinha pressionando o governo, que estava demorando a finalizar a regulamentação. Na semana passada, inclusive, a direção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) cobrou urgência na definição das regras a serem observadas para que os carros tenham benefícios tributários. Dentro do capítulo das metas de eficiência, será cobrada uma redução média de 12% no consumo energético até 1º de outubro de 2027, tendo como base de comparação os níveis de 2022. Os índices mais baixos de consumo dos veículos terão que ser mantidos até 2031. No critério do "poço à roda" - ou seja, desde a extração das matérias-primas à produção, distribuição de energia e uso de veículos -, as empresas terão como objetivo um corte de 50% nas emissões de carbono até 2030, comparando com a poluição emitida pelos automóveis à atmosfera em 2011.